"أبوشقة": المال السياسي لم يعد يجدي

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن حزب الوفد يُطالب بأن تكون هناك قائمة مغلقة تمثل فيها كل الطوائف والفئات، مشيرًا إلي أن حزب الوفد قوي بكوادره ورؤيته وأفكاره ولن يرض إلا بتنسيق يُحقق ذلك على الساحة في هذا الشأن.



وأضاف "أبوشقة" على هامش معسكر شباب الحزب بالعين السخنة، أن المال السياسي واستخدام المال السياسي لم يعد يجدي في العمليات الانتخابية لأن الشعب المصري أصبح يعي جيدًا خطر المال السياسي، لافتًا إلى أن هناك حالة من الوعي والثقافة أبطلت ما يسمى مقابل لصوت المواطن المصري، لأن المواطن المصري سوف يعطي صوته لمن يستحق من أجل مصلحة الوطن.



وأوضح أن دور الانعقاد الخامس في مجلس النواب سيكون لقانون المحليات ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشيوخ الأولية، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بمعسكرات الشباب، سيكون هناك معسكرات شبابية شتوية في العواصم المصرية الشتوية.