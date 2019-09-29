البدري: جمهور الأهلى سبب قيادتى الفراعنة (حوار)



قال حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إنه مدين بالفضل لجمهور الأهلى فيما وصل إليه من إنجازات، موضحًا أن السبب الأساسى فى تدريبه المنتخب هو ما قدمه جمهور الأهلى له من دعم خلال تدريبه الفريق. وأضاف «البدرى»، فى حواره مع «الدستور»، أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لم تفرض عليه إشراك أسماء معينة ضمن جهازه، بل قدمت بعض الاقتراحات لكنه لم يتقبلها، مؤكدًا أنه كان موافقًا على تواجد عماد متعب فى منصب مدير المنتخب لكن الأخير رفض.

■ كيف بدأت المفاوضات معك لتولى مهمة قيادة المنتخب؟

- حين عرض علىّ التكليف لم أتردد لحظة فى الموافقة، وبدأت العمل سريعًا لاختيار الجهاز المعاون، حتى تم الاستقرار على الشكل الحالى.

■ ماذا عن خلافات مرحلة التفاوض؟

- لا.. لم يحدث أى خلاف فى وجهات النظر، ومهمة قيادة المنتخب الوطنى تكليف لا يحتاج إلى تفاوض، حتى إننى لم أطلب أى شىء، لأن تدريب المنتخب بالنسبة لى حلم وواجب.

■ هل فُرضت عليك أسماء بعينها أثناء اختيارك الجهاز المعاون؟

- لا بالطبع.. لقد كان هناك اتفاق كبير على الأسماء، التى أعتقد أنها الأنسب للمرحلة، ولم أجد أى اعتراضات من قِبل اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، وكل المتواجدين داخل الجهاز الفنى هم أسماء كبيرة، ولهم تاريخ كبير، وأثق فى قدرتهم على منحى الكثير، من أجل تحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

■ ألم يرشح اتحاد الكرة أسماء بديلة؟

- كانت هناك بعض الترشيحات الأخرى، على سبيل المثال تم ترشيح كل من محمد شوقى وعادل مصطفى وسيد معوض للانضمام للجهاز، وعمرو الجناينى تحدث معى حول تولى عماد متعب منصب مدير المنتخب، فرحبت بالأمر، فأنا أحبه على المستويين الشخصى والفنى، لكنه اعتذر فى النهاية.

وأعتقد أن كل هذه الأسماء المرشحة رائعة ولديها ما يؤهلها للتواجد بالجهاز الفنى للمنتخب، وأعتقد أن النجاح بانتظارهم وسيمثلون إضافة للكرة المصرية فى أى موقع يكونون فيه.

■ ما طموحاتك مع الفراعنة؟

- هدفى هو الفوز ببطولة الأمم الإفريقية ٢٠٢١، والوصول إلى مونديال ٢٠٢٢ فى قطر، أنا هنا لإسعاد الشعب المصرى، وأعرف أن الجمهور المصرى متعطش للشكل الرائع للكرة المصرية الذى اعتدنا عليه.

■ كيف تخطط لتحقيق هذا الحلم؟

- أعمل مرحلة مرحلة، وعلينا فى البداية تكوين فريق قوى والوقوف على الركائز الأساسية للمنتخب وتطبيق استراتيجية لعب محكمة قادرة على مواجهة أى منافس مهما كانت قوته، ونستهدف عبور تصفيات الأمم الإفريقية بشكل جيد، وتحقيق نتائج طيبة، ثم بعد ذلك نفكر فى المرحلة التى تليها سواء خلال تصفيات المونديال أو التركيز للمنافسة بقوة على بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

■ كيف تنظر الآن إلى تاريخك مع النادى الأهلى وجماهيره؟

- النادى الأهلى وجمهوره هم من صنعوا اسم حسام البدرى، أنا مدين لهم بالكثير، لولا هذا الجمهور ما كنت حققت حلم حياتى بتدريب منتخب مصر، وهو حلم كان يراودنى منذ أن بدأت العمل منذ عشرات السنين.

■ ما أولويات «البدرى» فى العمل خلال الفترة القادمة؟

- أطلب الدعم من الجميع، الآن نحن نمثل اسم مصر، ولا أعتقد أن هناك مصريًا واحدًا سيقف أمام مصلحة مصر بسبب خلافات فى وجهات النظر الشخصية، لطالما كان التحدى عنوانه «اسم مصر»، وأؤمن بأن القادم أفضل للجميع.

لقد تولينا المهمة منذ أيام قليلة، ونكثف اجتماعاتنا لوضع الخطة النهائية، ووضعنا بعض البنود واللوائح التى سنسير عليها، وكلفت طارق مصطفى بمتابعة لاعبى الأهلى، فقد تكون لديه رؤية إضافية مع أحمد أيوب، والعكس سيتابع الأخير أداء لاعبى الزمالك.

■ كيف تتعامل من أزمة التصويت لمحمد صلاح فى جائزة الأفضل فى العالم؟

- محمد صلاح لاعب كبير وعالمى، لم أتحدث معه حتى الآن، ومن المؤكد أننا سوف نتواصل وسننهى أى أزمات، إنه لاعب مهم ويخشاه أى مدافع فى إفريقيا، وما حدث معه سوف نتحدث فيه داخل الغرف المغلقة.

«صلاح» نجم كبير والجميع يعول عليه كثيرًا. فمن يمتلك لاعبًا بحجم «مو» فى تشكيلته مؤكد أنه مدرب محظوظ، لكنْ لدينا لاعبون كثيرون رائعون، عليهم بذل كل ما لديهم لأن كرة القدم فى النهاية لعبة جماعية، ولقد قمت باستدعاء ٥ محترفين فقط للمعسكر المقبل.

■ هل تعتمد على المحليين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة؟

- كل اللاعبين تحت العيون، ولا يوجد لاعب خارج حساباتنا، والكل تحت المتابعة الدقيقة، ومنذ أيام كلفت طارق مصطفى بالحديث مع محمود عبدالمنعم «كهربا»، والتأكيد عليه أنه موجود فى الحسابات، وأننا سوف ننظر إلى مستواه مع فريقه فى البرتغال، وفى النهاية كل اللاعبين المحليين والمحترفين لديهم فرصة الانضمام للمنتخب.

■ ما الطريقة الفنية التى سيعتمد عليها المنتخب مستقبلًا؟

- لكل خصم طريقة لعب معينة، سوف نعتمد على أكثر من خطة، فكل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولدينا لاعبون لديهم مرونة تكتيكية كبيرة وقدرة على تطبيق طرق اللعب المختلفة، ونتمنى أن نصل إلى مستوى فنى وبدنى كبير.

■ كيف ترى مشوار الفراعنة فى تصفيات إفريقيا المقبلة؟

- من يقول لك إن التصفيات سهلة، فهو لم يشاهد بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، فالمستويات أصبحت متقاربة جدًا بين الجميع، لذلك لا توجد مباريات سهلة وأخرى صعبة. سنلعب بجدية طول الوقت وسنحاول القتال فى كل مباراة.

■ هل نشهد تجديدات فى صفوف المنتخب؟

- نحتاج لكل اللاعبين، وبالطبع هناك عناصر جديدة ستحصل على فرص خلال الفترة المقبلة، فمصر مليئة باللاعبين الجيدين، وسنحاول استخراج كل ما لديهم، وفى النهاية أتمنى أن يحالفنى التوفيق.

