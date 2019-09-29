شيكابالا يقود الزمالك أمام "جينيراسيون"

أعلن ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.ورفض النادي السنغالي التوجه لملعب برج العرب وخوض المباراة، بينما ينتظر لاعبو الزمالك مرور 20 دقيقة قبل أن يعلن حكم المباراة فوز الزمالك وتأهله لدور المجموعات.التفاصيل..