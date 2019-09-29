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نشأت الديهي: حذاء "السيسي" أشرف من كل الإخوان

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:50 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حذاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أشرف وأطهر وأنبل من جماعة الإخوان بالكامل، اعتبارًا من حسن البنا وحتى الآن، وأردف: "وهذه شهادة أحاسب عليها أمام الله".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن محمد الصغير في مقال له، والإعلامي الإخواني حمزة زوبع، وفضائية الجزيرة هددوا باغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد "الديهي"، على ضرورة أن يتم محاكمتهم دوليًا ويتم رفع دعوى قضائية دولية ضدهم من المحامين الدوليين، معقبًا: "أنا بشهد المواطنين العرب، هكذا يفكرون ويخططون، فماذا نحن فاعلون".

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