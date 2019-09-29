ارتفاع أسعار الفولاذ.. والطن يسجل 1498 دولارًا

شهدت أسعار معدن الفولاذ ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، في الأسواق التجارية، وسجل نحو 1498 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 1415 دولارًا، أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



يُشار إلى أن أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا مقارنة بالشهر الماضي، بزيادة بلغت 95 دولارًا.