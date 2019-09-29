نشأت الديهي يدعو لإطلاق فضائية مصرية باللغة التركية

دعا الإعلامي نشأت الديهي، إلى تأسيس وإطلاق قناة فضائية ناطقة باللغة التركية، ويطلق عليها اسم "الأناضول" تبث من القاهرة، حال لم يتراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن هجومه على مصر.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن قناة الحرة الأمريكية نشرت جزءًا من حواره مع رجل الدين التركي محمد فتح الله كولن، وتحدثت عن أن قناة مصرية تستفز تركيا وتتراشق معها.



وأردف: "حوار نصف ساعة يزعج أردوغان؟ أمال اللي بيعملوه الأتراك واحتضانهم للإرهابيين والهجوم على مصر منذ سنوات اسمه إيه؟"، مشددًا على أن مصر دولة محترمة ولذا لم ترد على هذا التصريح لفضائية الحرة.



واستطرد: "نحن لا نهاجم تركيا، احنا دولة مثالية نبيلة محترمة تقدر الشعوب، ولكن حينما وصلنا لهذه المرحلة الضبابية وأردوغان، يستهدف مقدرات الشعب المصري في غاز المتوسط، ويستهدف الهجوم على الدولة المصرية، فلجأنا لاستخدام أدواتنا المعطلة، والمعارضين الأتراك والمطاردين الأتراك كثر وهنشتغل عليهم".