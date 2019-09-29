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عالم

طيران الإمارات تشغل طائرتها إيرباص A380 إلى القاهرة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت طيران الإمارات أنها ستشغل طائرتها الإيرباص A380 إلى مطار القاهرة الدولي الأربعاء 2 أكتوبر، وبهذه الخطوة تصبح طيران الإمارات أول ناقلة جوية تشغل هذه الطائرة على رحلة منتظمة إلى مصر.

وتعتزم طيران الإمارات استخدام الطائرة ذات الطابقين لخدمة رحلاتها المنتظمة إلى القاهرة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال هذا الطراز العملاق.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "علاقتنا الوثيقة مع مصر تمتد إلى أكثر من 30 عامًا، ويسعدنا أن نؤكد مرارًا التزامنا تجاه الشقيقة الكبرى من خلال تشغيل طائراتنا A380 الشهيرة في القاهرة".

وأضاف: "نحن نستعد حاليًا لجعل تجربة A380 ضمن خدمتنا المنتظمة إلى القاهرة، التي تعد وجهة رئيسية لنا في المنطقة، ويسعدنا أن نقدم إضافة متواضعة إلى تاريخ صناعة الطيران في مصر، وكلنا ثقة في أن المسافرين سيستمتعون بتجربة طائرة الإمارات A380 خاصة منتجاتنا المبتكرة".

وتتيح طيران الإمارات للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز الاستمتاع بصالتها الخاصة في مطار القاهرة الدولي التي افتتحت في عام 2018.

وتشمل أشهر الوجهات التي يسافر إليها المصريون ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات مدنًا في آسيا والأمريكتين وأستراليا، مثل بكين وشنغهاي وهونج كونج وبانكوك وسيدني ونيودلهي ومومباي ونيويورك وواشنطن.

ويذكر أن القاهرة من أوائل المحطات التي بدأت طيران الإمارات خدمتها، حيث بدأت تشغيل رحلاتها إليها في أبريلنيسان 1986، ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 7.3 مليون راكب، وشهدت العمليات نموًا مضطردًا لمواكبة طلب العملاء، حيث تشغل طيران الإمارات حاليًا 21 رحلة أسبوعيًا بين دبي والقاهرة.

وأعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية، بإضافة 4 رحلات في الأسبوع، ابتداء من 28 أكتوبر2019، ما يصل بإجمالي رحلات طيران الإمارات التي تخدم القاهرة إلى 25 رحلة في الأسبوع.

ويعمل أكثر من 2000 مصري في مجموعة متنوعة من الأدوار، ضمن مجموعة الإمارات، بمن فيهم ما يزيد على 1000 من أفراد أطقم الخدمات الجوية.

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