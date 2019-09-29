ارتفاع أسعار رقائق السيليكون.. والطن يسجل 2980 دولارًا

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي ارتفاعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم، في الأسواق التجارية، فسجلت نحو 2980 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 2865 دولارات للطن، أمس.



وتدخل رقائق السيليكون في صناعة الأجهزة الإلكترونية والحاسبات، وتعد جزءًا من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



يشار إلى أن مصر تسعى لضبط الأسعار، عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية، التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع، التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلية في مصر.