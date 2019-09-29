مواصفات أول تليفاز ذكي من وان بلس

بعد عدة تسريبات استمرت لشهور حول تليفاز ذكي من وان بلس Oneplus كشفت الشركة الصينية مؤخرًا عن أول تليفاز في تاريخ الشركة بتصميم أنيق وشاشة بجودة عرض عالية الدقة والجودة.



"العين الإخبارية" تستعرض في التقرير التالي أبرز مواصفات وأسعار أول تليفاز ذكي في تاريخ شركة وان بلس الصينية.



يأتي تليفاز شركة وان بلس بشاشة حجمها 55 إنش من نوع QLED بدقة عرض 4K مع مجموعة ألوان بنسبة 120% وبجودة عرض HDR10 +.



تغطي الشاشة الواجهة الأمامية بنسبة تصل إلى 95.7% حيث يأتي التليفاز بدون إطارات ويتكون معظمه من الزجاج.



التليفاز يدعم نظام أندرويد 9.0 TV وتقدم خدمات البث مدمجة في النظام مثل يوتيوب وJio Cinema وZee5 وغيره من الخدمات.



يتميز التليفاز بوجود 8 مكبرات صوت مدمجة في الشاشة، و6 مكبرات صوت في الأمام، واثنتان في الجهة الخلفية، وتأتي بقوة 50W تدعم تقنية Dolby Atmos كما يضم التليفاز ميزة الأوامر الصوتية عن المحتوى.



بالنسبة لجهاز التحكم عن بعد فهو يشبه لحد كبير جهاز تحكم Apple TV ويمكن شحنه عبر كابل USB-C.



ذكرت وان بلس أن التليفاز سيتلقى تحديثات من النظام لمدة ثلاث سنوات، وأشارت إلى أنه يمكن التحكم في معظم وظائف التليفاز باستخدام مساعد جوجل على جهاز التحكم عن بعد أو باستخدام مساعد جوجل على هاتفك.



يتوفر حاليًا تليفاز وان بلس بنسختين؛ الأولى TV Q1 بسعر 987 دولارا أمريكيًا، والثاني TV Q1 Pro بسعر 1411 دولارًا أمريكيًا، ويمكن شراء الطرازين الآن من موقع أمازون الهندي Amazon India.



جدير بالذكر أن شركة وان بلس قد طرحت هاتفها الذكي وان بلس 7T مؤخرًا بتصميم أنيق وكاميرا ثلاثية ضمن إطار دائري، وشاشة أمامية من نوع OLED حجمها 6.55 إنش، ومن المقرر أن يطرح في الأسواق بدءًا من 18 أكتوبر المقبل بسعر يبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا، ويرتفع للنسخ الأرقى.