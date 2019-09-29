الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندي عن حادث الطفلة جنة: "جريمة بشعة"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:43 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
سناء إسماعيل
طباعة
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حادث الطفلة جنة، التي لقيت حتفها متأثرة بمصابها بعد حرق واغتصاب، واصفًا الحدث بالبشع.

وقال خلال حلقة برنامج "لعالهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "ماتعرضت له الطفلة وشقيقتها نتيجة التفكك الأسري، وبعد تسليم والديها الطفلتين لجدتهما تعرضتا لأبشع أنواع الإحراق والاعتداء بكل أنواعه، إلى أن أصيبتا بإصابات بالغة وشديدة تحت مري ومسمع من المحيطين بهما".

وأضاف: "شيخ الأزهر أكد أن هذا الحادث لا ينطبق تحت أبسط قواعد الدين والأخلاق، وتكفل بشقيقة البالغة من العمر 6 سنوات".

وأكد أننا مطالبين بالدفاع عن بناتنا وأولادنا، وأنه لا بد من حالة اصطفاف مجتمعي من أجل القضاء على ظاهرة انتهاك حقوق الأطفال في مصر.

وتابع: "دي مش هيكفي فيها مجلس قومي، أو شرطة معينة، إنما لا بد إن المجتمع كله يبقى رقباء على بعضهم البعض، وقلنا إن الإرهاب علاجه الرقابة المجتمعية، وكذلك الفساد والغش وخرق النظام والنظافة وحماية المرأة والطفل".

وعقب: "إنما عشان تقولي فيه جهاز أو شرطة معينة تواجه ده، فأنت بتحلم، المجتمع هو اللي لازم يحمي نفسه ومستقبله، الأطفال دول هما مستقبل البلد، لو طلعوا مشوهين نفسيًا هتجد مجتمع من السفاحين والقتلة والإرهابيين".

وأعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أمس السبت، وفاة الطفلة جنة محمد سمير حافظ، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها، وذلك بعد توقف عضلة القلب متأثرة بإصابتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: الدولة لا تستهدف منع الإنجاب وتسعى إلى تنظيم الأسرة

إحالة خادمة وطليقها للجنايات لاتهامهما بقتل طبيبة بالنزهة

والد الطفلة جنة: "بنتى بتبيع رز باللبن لتتحمل المسئولية"

خالد الجندي: أعلى حريات الممارسة الدينية في الدول غير الإسلامية (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ يوم

القبيحة.. جريمة توكل كرمان

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

منذ حوالي 10 ساعات

العلاقات المصرية الأمريكية تفشل مخطط "تميم" في نشر الإرهاب

منذ ساعة و 20 دقيقة

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

أمريكا تعلن الموعد النهائي لإعلان صفقة القرن

أيام زمان

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

الصحة

5 أطعمة للتخلص من تقلّص العضلات

5 أنواع من القهوة عليك تجريبها

في 7 أيام.. تخلص من نسبة السكريات فى الجسم

اختبار جديد يكشف 20 نوعًا من السرطان بقطرة دم

الرئيس نيوز

أبوشقة يعلن: تشكيل "حكومة ظل" في الوفد

قطر تكلّف توكل كرمان بتشويه صورة السعودية أمام الرأي العام العالمي

الصحة: المخزون الاستراتيجي من مصل "التسمم الغذائي" كافٍ

جامعة الإسكندرية: 18 حالة "تسمم بالفسيخ".. وتكلفة المصل الواحد 100 ألف جنيه

منوعات

مجلة ألمانية تحذر من احتواء لوشن الجسم على مواد خطرة

منع الصحفيين من حضور العرض الافتتاحي للجوكر

شركة أمريكية توقف مبيعات "زانتاك"

لبنان تستضيف معرضًا للوحات بابلو بيكاسو

كشكول

جولة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر فى مدينة الطالبات

"صبري": اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب الغائبين بالمدارس الثانوي بقنا

600 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها

على غرار جنة.. سما ضحية جديدة لتعذيب الجدة: ضرب وحروق واستحمام بملح

إسلام سياسي

قصة غضب إخوان أوروبا وأمريكا ضد قنوات الجماعة بتركيا

السعودية تجدد دعمها لمصر في محاربة الإرهاب

قيادي إخواني تاريخي ينقلب على "محمد علي": مروج مخدرات

الكواليس الكاملة لفشل تظاهرات الإخوان التحريضية ضد مصر في أمريكا واوروبا


زيت وسكر

“التخطيط” تفتتح قصر الأمير يوسف بتكلفة 10.6 مليون جنيه

للسيدات.. كيف يؤثر داء السكري على قلبك؟

تعرف على تطورات مشروعات الإسكان الإجتماعي بسفاجا

“التموين”: نبحث أكثر من 400 ألف تظلم للبطاقات

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
بين وعي مجتمع "هنا" ونعي مجتمع "جنة"
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
المزيد

الثقافة

"إشكالية رسوم كتب الأطفال".. بالأعلى للثقافة

"ميدان الجنوب" تطلق جائزة للصحافة الإنسانية

ثقافة بورسعيد تناقش أهمية العمل التطوعى

الثلاثاء.. انطلاق منتدى "كفافيات 2019" بالقاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك