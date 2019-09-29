خالد الجندي عن حادث الطفلة جنة: "جريمة بشعة"

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حادث الطفلة جنة، التي لقيت حتفها متأثرة بمصابها بعد حرق واغتصاب، واصفًا الحدث بالبشع.



وقال خلال حلقة برنامج "لعالهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "ماتعرضت له الطفلة وشقيقتها نتيجة التفكك الأسري، وبعد تسليم والديها الطفلتين لجدتهما تعرضتا لأبشع أنواع الإحراق والاعتداء بكل أنواعه، إلى أن أصيبتا بإصابات بالغة وشديدة تحت مري ومسمع من المحيطين بهما".



وأضاف: "شيخ الأزهر أكد أن هذا الحادث لا ينطبق تحت أبسط قواعد الدين والأخلاق، وتكفل بشقيقة البالغة من العمر 6 سنوات".



وأكد أننا مطالبين بالدفاع عن بناتنا وأولادنا، وأنه لا بد من حالة اصطفاف مجتمعي من أجل القضاء على ظاهرة انتهاك حقوق الأطفال في مصر.



وتابع: "دي مش هيكفي فيها مجلس قومي، أو شرطة معينة، إنما لا بد إن المجتمع كله يبقى رقباء على بعضهم البعض، وقلنا إن الإرهاب علاجه الرقابة المجتمعية، وكذلك الفساد والغش وخرق النظام والنظافة وحماية المرأة والطفل".



وعقب: "إنما عشان تقولي فيه جهاز أو شرطة معينة تواجه ده، فأنت بتحلم، المجتمع هو اللي لازم يحمي نفسه ومستقبله، الأطفال دول هما مستقبل البلد، لو طلعوا مشوهين نفسيًا هتجد مجتمع من السفاحين والقتلة والإرهابيين".



وأعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أمس السبت، وفاة الطفلة جنة محمد سمير حافظ، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها، وذلك بعد توقف عضلة القلب متأثرة بإصابتها.