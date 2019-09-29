مجلة ألمانية تحذر من احتواء لوشن الجسم على مواد خطرة

حذرت مجلة "أوكو تست" من احتواء لوشن الجسم على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعد اختبارها أكثر من 50 منتجًا.



وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه المواد الضارة بالصحة هي، الأكريليك، والأكريليت، والكاربومير، والكروس بوليمر، والكوبوليمر، والبولي بيوتين. كما يجب الابتعاد عن المواد النفطية، والتي تختبئ وراء أسماء مثل بارافينوم وليكويدوم وبترولاتوم وسيرا ميكروكريستالينا.



كما يجب الابتعاد عن السيليكون، الذي يختبئ وراء أسماء مثل دايميثيكون، وديميثيكونول، وسيكلو بينتا سيلوكسان، وسيكلو هيكسا سيلوكسان. والابتعاد عن المواد العطرية مثل مادة "بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال".