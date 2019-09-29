برلمانية: تظاهرة حب مصر دليل على دعم الشعب للدولة

قالت النائبة سعاد المصرى، إن تظاهرة في حب مصر، دليل على حرص المصريين على دعمهم للدولة وتأييدهم للرئيس، ضد دعاة الفوضى ومروجي الشائعات، والمطالبة باستمرار بناء الدولة، وتحقيق مزيد من الاستقرار على الأراضى المصرية، ورفضها المعلن ضد دعاة التخريب والتحريض على هدم مصر.



وأوضحت المصرى فى بيان صحفى لها، أن التظاهرات التى شهدتها البلاد أمس فى حب الوطن رسالة للداخل والخارج وكل دعاة التخريب مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان، وأن المصريين أصبحوا يعلمون جيدًا المخططات التي يبثها الأشرار عن طريق صفحات السوشيال ميديا، والمؤامرات التي يقوم بها البعض من أجل العودة لحالة الفوضى مرة أخرى.



وأشارت المصري إلى أن المصريين يعلمون جيدا أن المؤامرات هدفها إسقاط الدولة، وذلك بعد كم المشروعات القومية التى تم تنفيذها على أرض الواقع، وفشلهم فى كافة المخططات أصبحوا يستهدفون الشعب الذي افشل مخططاتهم، وكشف حقيقتهم ولفظهم دون رجعة.