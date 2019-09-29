حالات حظر النشر طبقًا للائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

حددت لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، عقوبات على 12 حالة يحظر فيها النشر ويتخذ المجلس فيها عقوبات عاجلة.



ونصت المادة 16

يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبا أو قذفا أو تشهيرا أو طعنا في الأعراض أو تحقيرا من الأفراد أو تشكيكا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها، بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:



- لفت النظر



- الالتزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.



- الإنذار.



- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.



- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة.



- حجب المواقع الإلكترونية غير الشخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.



- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

