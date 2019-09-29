"إشكالية رسوم كتب الأطفال".. بالأعلى للثقافة

استضاف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مساء اليوم، ندوة "إشكالية رسوم كتب الأطفال"؛ والتي ينظمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف ضمن برنامج منتدى ثقافة الطفل الشهري.



وتحدث في الندوة مجموعة كبيرة من رسامي كتب الأطفال في مصر والوطن العربي من أجيال مختلفة، منهم الفنان عبد الرحمن نور الدين والفنان أحمد عبد النعيم والفنانة رشا منير والفنان محسن عبد الحفيظ والفنان أحمد الجنايني والدكتور ناصر حامد، السيناريست وليد كمال؛ ويدير الندوة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

