الاتحاد المنستيري يلدغ الإفريقي بهدف

عزز الاتحاد المنستيري صدارته لبطولة الدوري التونسي لكرة القدم، بعد فوزه الثمين 1-صفر على مضيفه النادي الإفريقي اليوم الأحد في المرحلة الرابعة للمسابقة.



ورفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الترجي التونسي، الذي خاض لقاءين فقط، فيما تجمد رصيد الإفريقي، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند ثلاث نقاط من أربعة لقاءات في المركز التاسع، علمًا بأنه تم خصم ست نقاط من رصيده في البطولة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وارتدى إلياس الجلاصي ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الاتحاد المنستيري الوحيد في الدقيقة 29، فيما أضاع الإفريقي فرصة إدراك التعادل، عقب إهدار لاعبه غازي العيادي ركلة جزاء في الدقيقة 38.