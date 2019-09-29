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5 أخطاء في اختيار الملابس الشتوية تجنبها

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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مع اقتراب حلول فصل الشتاء، تسارع الكثيرات إلى تحديث خزانة ملابسهن، بشراء الكنزات والسترات وغيرها من الملابس الدافئة.

وفي حين أن شراء ملابس الصيف ليس بالأمر الصعب، إلا أن العديد من النساء يرتكبن أخطاء في اختيار الملابس الخاصة بفصل الشتاء البارد.

وكشفت المصممة كاترينا أوسبينا عن الأخطاء الحاسمة، التي ترتكبها الكثيرات، والتي تقلل من قيمة حتى أكثر المجموعات تكلفة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

- الملابس الفاتحة
تجنبي تلطيخ ملابسك البيضاء الجميلة في المطر، واختاري بدلًا من ذلك ألوان الخريف الداكنة، وعلى الرغم من أن ارتداء ملابس بيضاء يمكن أن يكون أنيقًا بلا شك، إلا أن تكلفة تنظيفها مرتفعة بشكل لا يصدق.

- تكديس الكثير من الملابس
الخريف هو الوقت الذي تشتري فيه الكثير من النساء معطفًا أو سترة جديدة، وأكبر خطأ ترتكبه الكثيرات، هو عدم اختيار ملابس تناسب شكل أجسامهن. ابحثي عن الملابس التي تبرز شكل جسمك، وتجنبي العناصر التي تضيف حجمًا غير ضروري لجسمك.

- تجاهل التفاصيل الصغيرة
كما هو الحال بالنسبة للعناصر الأساسية، يجب الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، مثل الأزرار وحجم كعب الحذاء، وغيرها من التفاصيل الأخرى الضرورية، التي تضفي لمسة ساحرة على مظهرك.

- الاكتفاء بالحقائب الصغيرة
إذا كنت معتادة خلال فصل الصيف على الحقائب الصغيرة، فالأمر مختلف في الشتاء، فأنت بحاجة إلى حمل مظلة للمطر، وسترة أو شال احتياطي، لذلك من الضروري أن تكون الحقيبة أكبر حجمًا في فصل الشتاء.

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