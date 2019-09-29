خريبكة يقهر وادي زم بهدف بالدوري المغربي

اقتنص أولمبيك خريبكة فوزه الأول ببطولة الدوري المغربي لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه 1 صفر على مضيفه سريع وادي زم اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للبطولة.



وارتفع رصيد خريبكة إلى خمس نقاط في المركز الثاني من ثلاثة لقاءات، في حين تجمد رصيد سريع وادي زم عند نقطة وحيدة من مباراتين، في المركز التاسع مؤقتا.



يدين خريبكة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه اسماعيل الحراش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78.