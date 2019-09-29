مخرج "ستموت في العشرين": الإخوان سبب تدهور السينما في السودان

كشف أمجد أبو العلاء مخرج فيلم "ستموت في العشرين" السوداني، والحائز على نجمة الجونة الذهبية، أن الفيلم يعد السابع في تاريخ السودان السينمائي، نافيًا أن يكون ذلك بسبب تكاسل القائمين على الصناعة؛ ولكن بسبب محاربة نظام الإخوان للصناعة، وقوقوفهم ضدد أي عمل سينمائي يتم تنفيذه.



وأشار "أبو العلا" إلى أن السينما في السودان ستنهض، وأن الفترة المقبلة من المرجح أن تشهد تواجد أعمال كثيرة له، في العديد من المهرجانات العالمية، مشيرًا إلى أن حصول فيلمه على جوائز من مهرجاني الجونة وفينيسا، جعل القائمين على الصناعة في السودان يتحمسون للعمل مرة أخرى.