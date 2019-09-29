سانتا كلارا ينتزع فوزًا صعبًا من جيل فيسنتي في الدوري البرتغالي

انتزع فريق سانتا كلارا فوزا صعبا من ضيفه جيل فيسنتي اليوم الأحد، في المرحلة السابعة من الدوري البرتغالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فيتوريا جيماريش على باكوس دي فيريرا بذات النتيجة.

ويدين سانتا كلارا بالفضل في هذا الفوز للاعبه كارلوس كالفاريو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة.86

وشهدت المباراة طرد جواو أفونسو لاعب جيل فيسنتي في الدقيقة.25 ورفع سانتا كلارا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس،وتجمد رصيد جيل فيسنتي عند ست نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، وفاز فيتوريا جيماريش على باكوس دي فيريرا 1 صفر.

وسجل إدموند تابسوبا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت المباراة طرد برونو سانتوس لاعب باكوس دي فيريرا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع فيتوريا جيماريش رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد باكوس دي فيريرا عند أربع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.