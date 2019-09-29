"ميدان الجنوب" تطلق جائزة للصحافة الإنسانية
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:23 م
ايهاب مصطفىطباعة
دشنت "مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام" جائزة للصحافة الإنسانية يشارك فيها الصحفيون الذين ينتمون إلى محافظات الجنوب وهي أسوان والأقصر وقنا.
وكانت المؤسسة قد منحت جائزة الصحافة الانسانية في الأعوام الماضية، ولكن تحت نطاق أقل وهو نطاق محافظة الأقصر، وصرح الصحفي أشرف الهلالي أن المؤسسة رأت توسيع نطاق الجائزة ليشمل محافظات الجنوب، مشيرا إلى أن هناك العديد من الصحفيين الذين ينتمون إلى هذه المحافظات ويكتبون عن هموم ومشاكل المواطن العادي.
وسوف تكون المسابقة للفرعين سواء أكان المكتوب إلكترونيا أم ورقيا، وسوف تكون هناك جائزة ايضا للتصوير الصحفي فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية عبر إيميل المؤسسة [email protected]
وكل الشروط التي وضعتها المؤسسة هي أن يكون العمل المكتوب قد ساهم بشكل إنساني وحقيقى فى خدمة المجتمع الذي ينتمي إليه الصحفى.
يذكر أن المسابقة ترعاها نقابة الصحفيين المصرية، وسوف يقوم بالتحكيم فيها نخبة من شيوخ مهنة الصحافة، وسوف يقام حفل توزيع الجائزة بمحافظة الأقصر فى حضور مجموعة من المهتمين بالعمل الصحفى بجمهورية مصر العربية.
وأخيرا ذكرت المؤسسة أن آخر موعد للتقديم هو العاشر من شهر أكتوبر المقبل.
وكانت المؤسسة قد منحت جائزة الصحافة الانسانية في الأعوام الماضية، ولكن تحت نطاق أقل وهو نطاق محافظة الأقصر، وصرح الصحفي أشرف الهلالي أن المؤسسة رأت توسيع نطاق الجائزة ليشمل محافظات الجنوب، مشيرا إلى أن هناك العديد من الصحفيين الذين ينتمون إلى هذه المحافظات ويكتبون عن هموم ومشاكل المواطن العادي.
وسوف تكون المسابقة للفرعين سواء أكان المكتوب إلكترونيا أم ورقيا، وسوف تكون هناك جائزة ايضا للتصوير الصحفي فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية عبر إيميل المؤسسة [email protected]
وكل الشروط التي وضعتها المؤسسة هي أن يكون العمل المكتوب قد ساهم بشكل إنساني وحقيقى فى خدمة المجتمع الذي ينتمي إليه الصحفى.
يذكر أن المسابقة ترعاها نقابة الصحفيين المصرية، وسوف يقوم بالتحكيم فيها نخبة من شيوخ مهنة الصحافة، وسوف يقام حفل توزيع الجائزة بمحافظة الأقصر فى حضور مجموعة من المهتمين بالعمل الصحفى بجمهورية مصر العربية.
وأخيرا ذكرت المؤسسة أن آخر موعد للتقديم هو العاشر من شهر أكتوبر المقبل.