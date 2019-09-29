5 أنواع من القهوة عليك تجريبها
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:22 م
مع اقتراب اليوم العالمي للقهوة الذي يصادف الأول من أكتوبر القادم، لا بد من التعرف على أنواع القهوة المختلفة التي يتميز كل منها بمذاق فريد.
فيما يلي 5 أنواع من القهوة يمكنك احتسائها والاستمتاع بمذاقها، كما وردت في صحيفة تايمز أوف إنديا:
１- القهوة الفيتنامية المثلجة
قهوة دسمة وغنية يتم صنعها من خلال إضافة القهوة المخمرة الكثيفة إلى الحليب المكثف المحلى، لإعطاء نكهة قوية وحلوة.
２- قهوة بحرية
هذه القهوة من أكثر أنواع القهوة تميزًا في المذاق وذلك بسبب إضافة طعم مالح لها، يتناسب مع الأشخاص الذين يحبون المذاق المالح.
３- قهوة اسبريسو سبرتزر
تمثل قهوة اسبريسو سبرتزر، إحدى أكثر النكهات التي تتناسب مع حرارة الصيف لاحتوائها على مكونا منعشة بنكهة البطيخ والورد والصودا.
4- قهوة القرفة الباردة
القرفة مشروب شائع يتناوله الملايين من الأشخاص في العالم، ويمكن إضافة أحد محسنات النكهة الطبيعية لها للحصول على مذاق رائع.
６- القهوة بالبندق
يضيف البندق نكهة الشوكولاتة إلى القهوة مما يجعل القهوة ذات مذاق مميز.
فيما يلي 5 أنواع من القهوة يمكنك احتسائها والاستمتاع بمذاقها، كما وردت في صحيفة تايمز أوف إنديا:
１- القهوة الفيتنامية المثلجة
قهوة دسمة وغنية يتم صنعها من خلال إضافة القهوة المخمرة الكثيفة إلى الحليب المكثف المحلى، لإعطاء نكهة قوية وحلوة.
２- قهوة بحرية
هذه القهوة من أكثر أنواع القهوة تميزًا في المذاق وذلك بسبب إضافة طعم مالح لها، يتناسب مع الأشخاص الذين يحبون المذاق المالح.
３- قهوة اسبريسو سبرتزر
تمثل قهوة اسبريسو سبرتزر، إحدى أكثر النكهات التي تتناسب مع حرارة الصيف لاحتوائها على مكونا منعشة بنكهة البطيخ والورد والصودا.
4- قهوة القرفة الباردة
القرفة مشروب شائع يتناوله الملايين من الأشخاص في العالم، ويمكن إضافة أحد محسنات النكهة الطبيعية لها للحصول على مذاق رائع.
６- القهوة بالبندق
يضيف البندق نكهة الشوكولاتة إلى القهوة مما يجعل القهوة ذات مذاق مميز.