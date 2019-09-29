كولمان ينسحب من سباق 200 متر ببطولة العالم لألعاب القوى

انسحب الأمريكي كريستيان كولمان من سباق 200 متر اليوم الأحد وبعد يوم واحد من فوزه بسباق 100 متر ببطولة العالم لألعاب القوى.



ولم يظهر كولمان، 23 عامًا، في بداية تصفيات سباق 200 متر، اليوم، بينما قال وكيله إيمانويل هودسون إنه لا يزال يشعر بإجهاد بعد أدائه في الليلة الماضية.



وكتب هودسون في رسالة نصية إلى "رويترز": "إنه مريض من الأمس ولم يترك الاستاد حتى الساعة الواحدة صباحا. لم يكن بوسعه التخلص من الإجهاد اليوم".