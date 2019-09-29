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"المؤامرة على مصر".. بجامعة سوهاج

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:16 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات اللقاء التثقيفي تحت عنوان "المؤامرة على مصر، الطب عند القدماء المصريين"، والتي حاضر فيها عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحة المسالك البولية، ونظمها أسرة طلاب من أجل مصر بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعي، وذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى جانب عمداء الكليات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة ورجال الدين والمجتمع المدني بالمحافظة.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور أحمد عزيز بالعالم الكبير الذي يملك الكثير من المعلومات عن تاريخ مصر وما مرت به من اعتداءات ومحاولات لاسقاطها، وتوجه إليه بخالص الشكر والتقدير لتحمله مشاق السفر لكي يلتقي بأبناءنا الطلاب ليستفيدوا من علمه وخبرته، لافتًا إلى أن الجامعة حريصة على تنظيم تلك اللقاءات التثقيفية لتعظيم الفكر لدى الطلاب، وتعريفهم بهوية بلدهم الغالي مصر، وكم التحديات التى تواجهها من الداخل والخارج منذ زمن بعيد، ليصبحوا قادرين على مواجهتها وعدم الإصغاء للشائعات، مؤكدًا أن مصر وشعبها ستظل على قلب رجل واحد لحماية الدولة المصرية.

ومن جانبه أعرب الدكتور وسيم السيسى عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة سوهاج وسط أبنائه الطلبة والطالبات، وبدأ حديثه عن تاريخ المؤامرات على مصر، مشيرًا إلى أن المؤامرة على مصر بدأت منذ زمن طويل، بسبب تمتعها بموقع استراتيجي هام على الخريطة العالمية فهي رمانة الميزان في المنطقة بأكملها، موضحًا أن مصر صنعت التاريخ بحضارتها العريقة منذ آلاف السنين، وهي التي علمت العالم كل مجالات الحياة كالطب، الهندسة، العلوم والفنون، وأضاف أن مصر تواجه تحديات كبيرة من الداخل والخارج، فعلينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون مع الدولة بكافة أجهزتها لمواجهة هذه المؤامرات والتحديات، ودحر الإرهاب والتطرف وكشف الحقائق وتغيير الصورة السلبية المعكوسة عن الوطن.

وقال الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري والمشرف على طلاب من أجل مصر، أنه تم تنظيم هذا اللقاء إيمانًا بدور المفكرين والخبراء فى تعريف الشباب وتثقيفهم وتوعيتهم بعراقة بلدهم الغالية مصر وهويتها، مؤكدًا على أن مصر ليست فقط دولة تاريخية، بل دولة فريدة من نوعها علمت العالم الحضارات وصدرت كل ماهو جديد، كما حث النعماني الطلاب في كلمته على الشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن والمحافظة على ممتلكاته وحمايته من الأعداء.

وفي السياق نفسه أوضح الدكتور عمر الحادي منسق أسرة طلاب من أجل مصر أن الأسرة تضم قيادات طلابية مميزة ومدربة قادرة على تقديم العديد من الخدمات داخل وخارج الجامعة، مضيفًا أن الندوة تعد إحدي الفعاليات التي ينظمها طلاب من أجل مصر على مدار العام، وذلك من أجل تثقيف وزيادة وعي ومعرفة الطلاب بكل مايدور حولهم من قضايا، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي تهدف إلى خدمة المجتمع.

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