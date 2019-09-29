الدنمركي "بيدرسن" يحرز ذهبية بطولة العالم للدراجات

فاز مادس بيدرسن في سباق الطرق ببطولة العالم للدراجات؛ ليمنح بلاده الدنمارك لقبها الأول في السباق اليوم الأحد.



ووجد المتسابق البالغ عمره 23 عامًا نفسه في صراع ثلاثي على الذهبية، وهاجم في الوقت المناسب ليتفوق على الإيطالي ماتيو ترنتين، وجاء السويسري شتيفان كونج ثالثًا.



وبدا الهولندي ماتيو فان دير بول، المرشح للقب في طريقه للانتصار، لكنه انهار قرب النهاية.



وانسحب أكثر من نصف المتسابقين؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي اجبرت منظمي بطولة العالم على تقليص مسافة السباق؛ لأسباب تتعلق بالسلامة.