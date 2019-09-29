دورة لتعليم صناعة المنظفات بالغربية

نفذ اليوم قسم المشروعات وتدريب الشباب بالإدارة العامة للشباب بالغربية، دورة لتعليم عمل للمنظفات، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الغربية، وبتوجيهات أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ويسري الديب وكيل المديرية للشباب، وإشراف محمد جودة مدير الإدارة العامة للشباب.



ونُفذت فاعليات الدورة، اليوم بمركز شباب مدينة طنطا، وتستمر من اليوم، وجني يوم 103، وتهدف هذه الدورة إلى تعليم الشباب كيفية عمل المنظفات بالمنزل لتساعدهم على البدء بمشروع بسيط يساعدهم على البدء في المجال التجاري.



وبدأ السيد عبد الرازق متخصص في تركيبات وصناعة أدوات النظافة والعطور، والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للشباب قدمت لهم دورات على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وأشرف على الفعاليات مسؤولي قسم المشروعات وتدريب الشباب، ايمان الراعي، آية عبد النبي، محمد فايز.