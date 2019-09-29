مسئولو جينيراسيون يغيبون عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك

عقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، اليوم الأحد، بالإسكندرية، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وسط غياب مسئولي الفريق السنغالي.



ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم مع فريق جينيراسيون السنغالي على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وذلك بعدما وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على نقل المباراة إلى برج العرب بدلا من ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة، وتعديل موعده ليقام اليوم بدلا من أمس السبت، بناء على تعليمات الجهات الأمنية.



وأقيم الاجتماع بشكل طبيعي بحضور أحمد زاهر إداري فريق الزمالك، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المالي بقيادة محمدو كيتا، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح، في غياب مندوب الفريق السنغالي.

واعترض نادي جينيراسيون السنغالي على تغيير موعد ومكان إقامة مباراته مع الزمالك قبل يومين فقط من موعد انطلاق اللقاء، ورفض الذهاب للإسكندرية لخوض المواجهة.