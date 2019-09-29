89 مرشحا يتقدمون لانتخابات الرئاسة في الجزائر

كشفت عضو اللجنة المستقلة للانتخابات الجزائرية علي ذراع، مساء اليوم الأحد، أنّ عدد الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2019، بلغ لـ89 متقدما حتى الآن.



وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، بدأت تسليم استمارات التوقيعات الفردية، التي بلغت مليون استمارة، في 18 سبتمبر، للمرشحين الذين يرغبون في التشرح.



وأشارت إلى أنه لم يستوف جميع المتقدمين الشروط المطلوبة للترشح حيث يسحب بعض الأشخاص استمارات الترشح بحثا عن أغراض شخصية بخلاف عدم قدرته على جمع الاستمارات اللازمة للترشح.



ونفى الجيش الجزائري دعم القوات المسلحة لأي أحد من المترشحين لانتخابات الرئاسة التي ستجري ديسمبر المقبل.



وأكد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، أن ما أسماهم بالعصابة وأذنابها هم من يروجون تلك الشائعات، معتبرا أنها تهدف بالأساس للتشويش على الانتخابات الرئاسية التي تعد استحقاقًا وطنيًا مهمًا، فالجيش لا يزكي أحدًا لكن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق.