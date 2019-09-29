مفقودون.. أسرة "صفوت" تبحث عنه
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:06 م
رشا نصرطباعة
انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تقوم به جريدة "الدستور" لقرائها، خُصصت هذه المساحة؛ لمشاركة فقد فرد من عائلته، ولم يعرف مكانه بنشر صورهم؛ لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.
صفوت جابالله ذكي سليمان
السن 40 سنه
غايب من 289
عنوانه القاهرة، عزبة النخل
برجاء من يجده يتصل على الارقام التاليه
01288655598
01207118968
صفوت جابالله ذكي سليمان
السن 40 سنه
غايب من 289
عنوانه القاهرة، عزبة النخل
برجاء من يجده يتصل على الارقام التاليه
01288655598
01207118968