مفقودون.. أسرة "صفوت" تبحث عنه

انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تقوم به جريدة "الدستور" لقرائها، خُصصت هذه المساحة؛ لمشاركة فقد فرد من عائلته، ولم يعرف مكانه بنشر صورهم؛ لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.



صفوت جابالله ذكي سليمان

السن 40 سنه

غايب من 289

عنوانه القاهرة، عزبة النخل

برجاء من يجده يتصل على الارقام التاليه

01288655598

01207118968