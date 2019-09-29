الثلاثاء.. خالد سرور يفتتح معرض "تداخل" لـ أيمن صلاح طاهر

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "تداخل" للفنان أيمن صلاح طاهر، بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث في دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر المقبل.



ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 12 من الشهر ذاته، ويفتتح يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ومن الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.



يذكر أن "أيمن صلاح طاهر" تخرج في قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة عام 1970، ونال العديد من الجوائز خلال مشواره الفني، بالإضافة إلى الجوائز التي حصل عليها عن كتبه المصورة، مثل "التاريخ" الذى فاز بجائزة إيطالية عام 1997 كأحسن كتاب مصور لعام 1996.