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سياسي

"المرأة العربية" يكرم عددًا من الشخصيات النسائية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:06 م
المرأة العربية
المرأة العربية
محمد الشريف
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كرم منتدى المرأة العربية العديد من الشخصيات النسائية تقديرًا لدورهن ونجاحاتهن في مختلف مجالات الحياة، في سياق مبادرة المنتدى الرامية إلى تحفيز النساء المصريات على تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات، واختار المنتدى "نور الزيني" المحاضر بالجامعة الأمريكية، رئيس الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس ضمن المكرمات تقديرًا للدور الذي حرصت على لعبه في دعم قضايا الشباب والنساء إضافة إلى النجاحات التي استطاعت تحقيقها في مسيرتها المهنية، والتي يعتبرها البعض رمزًا للعلاقات العامة نظرًا للنجاحات الكبيرة التي استطاعت أن تحققها مع العديد من المؤسسات العربية والمصرية.

المنتدى اختار "نور الزيني" لمنحها "قلادة المرأة المصرية ٢٠١٩" خلال فعاليات الدورة الأولى منه والتي شهدت تكريم 30 سيدة من أصحاب قصص النجاحات المختلفة، وسط مشاركة واسعة من رجال الإقتصاد والثقافة والإعلام وأكثر من ٥٠٠ سيدة مصرية وعربية، حيث منحهن القلادة محمد نظامي رئيس شركة سمارت فيجين والإعلامي محمد ناقد وتامر شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية.

وعلى هامش تكريمها، استعرضت "الزيني" جانب من مسيرتها المهنية والتعليمية، حيث عبرت عن شغفها بقضية التدريس، مؤكدة أن أعظم نجاحاتها هي أن تعرف بالتفوق والتميز الذي استطاع أحد تلامذتها أن يحققه، كما أشارت إلى عشقها للإعلام منذ طفولتها عندما كانت رئيسة للإذاعة المدرسية وجلبت لمدرستها العديد من الجوائز، رغم ما استطعت تحقيقه إلا أنني أحرص على المشاركة التطوعية في العمل العام دعمًا للشباب والمرأة إيمانًا بأن القائد والقدوة هو الشخص القادر على المساهمة في خلق شخصيات أخرى أكثر نجاحًا.

"الزيني" وزعت أوراق على الحضور حملت عنوان "انظر لي" والتي تساعد الأشخاص على ترتيب الأولويات في حياتهم لتحقيق قصص نجاحاتهم المختلفة والخاصة، لا سيما وأن ‎النجاح لا يأتي صدفة، فجميع من حققوا قصص نجاح واجهتهم الكثير من الصعوبات لكنهم استطاعوا تجاوزها، كما تحدثت عن حياتها الخاصة وتجاربها في العمل بين السعودية والإمارات وكندا.

تعد نور الزيني واحدة من أهم الخبراء في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث ساهمت بشكل أساسي مع جمعية سيدات الأعمال على مدار سنوات بشكل تطوعي للترويج للتكامل بين صاحبات الأعمال ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة، فضلًا عن دورها في دعم قضايا الشباب من خلال ما تقدمه من ورش عمل ولقاءات تطوعية لتنمية ريادة الأعمال ومهارات القيادة من خلال التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال تطوير مهارات الشباب والعمل على التعرف على التحديات التي تواجههن واقتراح آليات للتغلب على المعوقات كما أسست منتدى الموارد البشريةGlobal HR ‬ ‪Forum ‬ ، والذي يضم أكثر من 1000 خبير في الموارد البشرية.

يأتي تكريم "نور الزيني" كـ تتويج لمسيرة عمل وقصة نجاح تتمتع بخبرات أكثر من 25 عامًا في مجال الإعلام والاتصال تتمثل في إدارة وتطوير العلاقات المؤسسية والصورة الذهنية للمؤسسة لدى كل الأطراف المتعاملة مع المؤسسة، بما في ذلك الاتصالات الداخلية والاتصالات الخارجية والمتمثلة فى إدارة العلاقة مع وسائل الإعلام والمسئولية الاجتماعية للمؤسسة وبرامج الرعاية للمناسبات والأحداث وإدارة علاقات المستثمرين والمساهمين وإدارة وعلاقات العملاء وإدارة علاقات العاملين وإدارة العلاقة مع المؤسسات الحكومية، وكذلك إدارة الحملات الإعلانية والهوية المؤسسة وتنميط الفروع ومنافذ التوزيع والهوية البصرية للمؤسسة ‪ Branding‬ كما أنها تمتلك خبر تزيد على 14 عامًا في مجال التدريس، حيث تحاضر في تخصصات التسويق والإعلام والإدارة، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وغيرها من المؤسسات التعليمية.

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