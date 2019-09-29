دجيكو يعيد روما إلى طريق الانتصارات.. ولاتسيو يسحق جنوة

أحرز إيدن دجيكو هدفًا ليقود روما للفوز 1-0 خارج أرضه على ليتشي والتقدم إلى المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، بينما سحق لاتسيو منافسه جنوة في روما.



وقابل المهاجم البوسني دجيكو كرة عرضية من هنريك مخيتاريان، ليسجل هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم خلال الشوط الثاني ويضمن عودة فريق المدرب باولو فونسيكا إلى طريق الانتصارات سريعًا، بعد الهزيمة على أرضه أمام أتلانتا يوم الأربعاء الماضي.



وحصل ألكسندر كولاروف على فرصة لتعزيز تقدم روما من ركلة جزاء قبل عشر دقائق من النهاية، لكن جابرييل حارس ليتشي أنقذ التسديدة ببراعة.



ويأتي روما في المركز الخامس برصيد 11 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على جاره وغريمه لاتسيو الذي فاز 4-0 على جنوة في الاستاد الأولمبي.



وسجل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وستيفان رادو في الشوط الأول، قبل أن يضيف البديل فيليبو كايسيدو وتشيرو إيموبيلي هدفين بعد الاستراحة.



وفي مباراة أخرى أحرز ستيفانو أوكاكا هدفًا بضربة رأس في الشوط الأول ليمنح أودينيزي الانتصار 1-0 على ضيفه بولونيا.