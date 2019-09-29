"قومي المرأة" يبدأ حملة "طرق الأبواب" بدمياط

بدأت اليوم بمحافظة دمياط فعاليات حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانه" وتمتد على مدار ثلاثة أيام.



استهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري، وقد نجحت الحملة خلال اليوم الأحد 2992019 في الوصول إلى عدد 8764 من الفتيات والسيدات بالعديد من القري.