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عالم

روسيا: الحوار مع أمريكا حول المنطقة القطبية الشمالية "مثمر"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:01 م
جريدة الدستور
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دعا نائب أمين مجلس الأمن الروسي يوري أفيريانوف إلى استئناف اجتماعات قادة الأركان العامة لدول المنطقة القطبية الشمالية لضمان أمن المنطقة، واصفا الحوار مع واشنطن في ذلك الصدد بـ"المثمر والبناء".

وقال أفيريانوف: "للأسف علقت الاجتماعات بمبادرة من الشركاء الغربيين في 2014، وتلك قناة للتواصل ينبغي استعادتها للحفاظ على أمن المنطقة القطبية الشمالية من التوترات المنخفضة".

وأضاف: "إن روسيا والولايات المتحدة كونتا بالفعل أرضية متينة للتعاون بالمنطقة وأن تعزيز الحوار بين الجانبين حول تلك المنطقة سوف يفيد الأمن القومي ويدفع لمحادثات ثنائية حول قضايا أوسع".

وتابع المسئول الروسي: "العمل في المنطقة القطبية الشمالية يجب أن ينفذ باحترام كامل للمصالح الوطنية لدول المنطقة مع الأخذ بالاعتبار أن المنطقة شديدة الصعوبة وأن حالات الطوارئ التي تقع هناك أكثر خطورة من أي منطقة أخرى؛ لذلك فإن تطوير تلك المنطقة للأغراض الاقتصادية مستحيل دون حوار دولي فعال، وروسيا منفتحة لمثل ذلك الحوار".

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