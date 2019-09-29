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فن

أكتوبر المقبل.. فريق "بهججة" علي مسرح Cairo show

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:54 م
مسرح Cairo show
مسرح Cairo show
حسين الجندي
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اختارت Cairo show فريق البنات الغنائي "بهججة" لبطولة أحدث مسرحياتها "اللي عليهم العين"، والتي تحدد افتتاحها يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، وهي مسرحية غنائية كوميدية للشباب للمخرج اللامع محسن رزق ومن تأليف حاتم حسين.

وحسبما يقول مجدي الهواري، الشريك المؤسس بـ Cairo show فإن اختيار الفريق الشاب "بهججة" رهان فني جديد، وثقة في أن لديهم كل مقومات النجاح، بعدما حققته الفرقة بأغنياتها الحيوية المميزة، والتي تحمل حسًا شعبيًا، يمتزج بخفة الظل والموسيقى الحديثة والروح الانتقادية الساخرة.

ويضم فريق "بهججة"، الذي تأسس عام 2015 "سمر جلال" و"شروق الشريف" و"وئام عصام " وتنضم إليهن الفنانة الشابة "منة عرفة " في بطولة هذا العمل أمام النجمين "خالد سرحان" و"ليلى عز العرب " والفنانين " أحمد بسيم" وياسر الطوبجي.

بنات فريق "بهججة" يعتبرن أن هذه المسرحية أهم فرصة حصلن عليها حيث يقمن ببطولة عرض كبير جنبًا إلي جنب مع كبار النجوم الذين يقدمون مسرحيات Cairo show كالفنان الكبير يحيي الفخراني ونجم الكوميديا محمد هنيدي.

وتقول "سمر جلال" أنها تخرجت من كلية فنون جميلة قسم ديكور، وبدأت مع فريق مسرح الكلية كمغنية وممثلة، ثم عملت كمصممة عرائس ومخرجة، بينما تقول "شروق الشريف"، إنها عازفة ناي ومغنية وبدأت مشوارها مبكرًا في سن العاشرة، أما "وئام عصام" فقد درست السينوغرافيا في كلية الفنون الجميلة، ثم درست فنون الأداء تمثيلا وغناءً ورقصًا إلى جانب الرسم والتصوير، وقد انضممن جميعًا إلى فرقة "بهججة"، التي أسهها الملحن أيمن حلمي، وقدم من خلالها إحياءً لفن المونولوج بطريقة عصرية.

وتضم مسرحية "اللي عليهم العين " 15 أغنيةً واستعراضًا، من تأليف حاتم حسين، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي، وتصميم مصطفي حجاج، وصمم ديكوراتها كريم مهدي، والأزياء نيفين رأفت، وهي تعرض في حفلات الماتينيه الخامسة مساءً على مسرح Cairo show في التجمع الخامس، بينما تعرض مسرحية "الملك لير " للنجم الكبير يحيي الفخراني في حفلات السواريه على المسرح نفسه.

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