الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

طالبت الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون بدعم التعاون الإقليمي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفعيل إعلان شرم الشيخ الذي أصدره القادة العرب والأوروبيون في مصر فبراير الماضي فيما أكد ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ضرورة دعم مصر في جهودها لمواجهة الهجرة غير شرعية حيث حققت نجاحات قوية في هذا الأمر.



جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون مساء أمس السبت، حول التعاون والحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن موضوع الهجرة بمشاركة سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر.



وتناولت الندوة 3 محاور وهي: "تحديات التعاون العابر للأقاليم ونتائج قمة شرم الشيخ بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وحرية الحركة في منطقة شنجن وداخل الاتحاد الأوروبي، وبرنامج عمل الاتحاد الأوروبي ودور وكالة فرونتكس (الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية)".



وأكد الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون في بيان حصلت "الدستور" على نسخة منه أهمية استمرار الحوار للتعاون الإقليمي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية من أجل تدعيم الاستقرار والأمن والحلول متعددة الأطراف لمنع التهديدات للسلام والأمن الدولي وتعزيز الحلول السياسية للأزمات في الشرق الأوسط.





وأكد تيمور أن مشكلة الهجرة أصبحت ظاهرة عالمية، وهناك العديد من الأزمات داخل منطقة المتوسط التي لا يكفي فيها الحلول الفردية داعيا لخلق إجماع دولي حول هذه الحلول، معتبرا أن الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا غير كافي ولم يعالج المشكلة في داخل إطار معايير الاتحاد.



ومن جانبه، أكد المستشار جون باربيه، رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على أهمية تفعيل إعلان شرم الشيخ الذي تم تدشينه خلال القمة العربية-الأوروبية الأولى التي استضافتها مصر، معتبرا أن الحوار البناء بين الجانبين ساهم في العمل على مواجهة التحديات المشتركة.



وكشف "باربيه" عن تبادل وجهات النظر عن العلاقات المتطورة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بوصفها شريكا استراتيجيا رئيسيا للاتحاد الأوروبي، وكذلك العلاقات المتنامية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وشهدت خلال السنوات الأخيرة زحما متزايدا تمثل في العديد من الاجتماعات الوزارية الهامة وانعقاد أول قمة تجمع الزعماء العرب والأوروبيين في مصر.



وأكد بارييه أن قمة شرم الشيخ كانت فرصة رائعة ونادرة للحوار بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لوضع رؤى مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، وهي القمة التي عقدت تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، حيث عززت الاتفاق على أولوية دعم استقرار المنطقة، ومواجهة التحديات الأمنية، ووضع حلول سياسية لكل الازمات السياسية.



وأضاف: "وقعنا مؤخرا اتفاقية لتوفير تمويل في هيئة منح بقيمة 60 مليون يورو لتعزيز جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومصر تقوم بجهد متميز في هذا الإطار من خلال العديد من المؤسسات المعنية بمواجهة الهجرة غير النظامية وتهريب والاتجار في البشر، ونحن حاليا في مرحلة تنفيذ اتفاق الـ60 مليون يورو الذي يتضمن حزمة متكاملة لدعم الجهود المصرية".

