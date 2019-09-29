فرايبورج يزاحم بايرن ميونخ بإسقاط دوسلدورف

استعاد فرايبورج نغمة الانتصارات التي غابت عنه، في المرحلة الماضية من الدوري الألماني، بعدما قلب تأخره 01 أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف، إلى انتصار ثمين 21، اليوم، في المرحلة السادسة للمسابقة.



وبذلك، واصل فرايبورج تواجده ضمن الكبار، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة خلف بايرن (المتصدر).



وهذا بينما تجمد رصيد دوسلدورف، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل انتصار وتعادل وحيدين، عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



وبادر دوسلدورف بالتسجيل في الدقيقة 42 عبر لاعبه روين هيننينجز، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما أحرز جوناثان شميد هدف التعادل لدوسلدورف في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 11.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل فرايبورج هدف الفوز في الدقيقة 81، عن طريق لاعبه لوكا فالدشميدت، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله لوكاس هولير، في الدقيقة 64.