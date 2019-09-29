جامعة بني سويف: حريصون على رفع كفاءة المدن الجامعية

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حرص الجامعة على رفع كفاءة المدن الجامعية لتحسن مستوى الخدمة المقدمة للطلاب، داعيا الطلاب إلى ضرورة عرض أفكارهم ومقترحاتهم، من أجل تحقيق المصلحة العامة.



جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامته الجامعة للطلاب الجدد بكلية الإعلام اليوم.



وقال رئيس الجامعة - خلال كلمته - إن كلية الإعلام شهدت تطويرا كاملا في الآونة الأخيرة، وتمتلك نخبة من الكوادر العلمية والإمكانيات.. دعيا إلى ضرورة إنشاء برامج جديدة وعمل بروتوكولات مشتركة مع العديد من المؤسسات الإعلامية.



وأكد أن هناك اهتماما بتطوير العملية التعليمية كالشاشات الذكية التفاعلية ورفع كفاءة المعامل، لافتا أن الجامعة تتحمل كافة المصروفات للطلاب غير القادرين، كما أن هناك دعما للكتاب الجامعي، واهتماما بالملف الصحي للطلاب، حيث تجاوزت مصاريف العلاج للطلاب العام الماضي ما يزيد عن 12 مليون جنيه.