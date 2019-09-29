حزب الشعب يحقق فوزا واسعا في الانتخابات البرلمانية النمساوية
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:51 م
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حقق حزب الشعب النمساوي فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي عقدت في النمسا اليوم بمشاركة 8 أحزاب و5ر6 مليون ناخب في 9 ولايات نمساوية.
وقالت مصادر في هيئة الانتخابات النمساوية اليوم إن حزب الشعب حقق المركز الأول في انتخابات المجلس الوطني بفارق قياسي وفقًا للمؤشرات الأولية للانتخابات حيث حصل على 1ر37 % من أصوات الناخبين بينما حصل أقرب منافسيه الحزب الاشتراكي على 5ر22 % في أسوأ نتيجة انتخابية في تاريخه..كما تراجع حزب الحرية إلى 16 % ونجح حزب الخضر في الحصول على 14 %.
وذكرت المصادر أن سباستيان كورتس زعيم حزب الشعب أصبح بنسبة غالبة المستشار القادم للنمسا فيما تنتظر الأوساط السياسية أي حزب آخر سيختاره للتحالف معه.
وقالت مصادر في هيئة الانتخابات النمساوية اليوم إن حزب الشعب حقق المركز الأول في انتخابات المجلس الوطني بفارق قياسي وفقًا للمؤشرات الأولية للانتخابات حيث حصل على 1ر37 % من أصوات الناخبين بينما حصل أقرب منافسيه الحزب الاشتراكي على 5ر22 % في أسوأ نتيجة انتخابية في تاريخه..كما تراجع حزب الحرية إلى 16 % ونجح حزب الخضر في الحصول على 14 %.
وذكرت المصادر أن سباستيان كورتس زعيم حزب الشعب أصبح بنسبة غالبة المستشار القادم للنمسا فيما تنتظر الأوساط السياسية أي حزب آخر سيختاره للتحالف معه.