حزب الشعب يحقق فوزا واسعا في الانتخابات البرلمانية النمساوية

حقق حزب الشعب النمساوي فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي عقدت في النمسا اليوم بمشاركة 8 أحزاب و5ر6 مليون ناخب في 9 ولايات نمساوية.



وقالت مصادر في هيئة الانتخابات النمساوية اليوم إن حزب الشعب حقق المركز الأول في انتخابات المجلس الوطني بفارق قياسي وفقًا للمؤشرات الأولية للانتخابات حيث حصل على 1ر37 % من أصوات الناخبين بينما حصل أقرب منافسيه الحزب الاشتراكي على 5ر22 % في أسوأ نتيجة انتخابية في تاريخه..كما تراجع حزب الحرية إلى 16 % ونجح حزب الخضر في الحصول على 14 %.



وذكرت المصادر أن سباستيان كورتس زعيم حزب الشعب أصبح بنسبة غالبة المستشار القادم للنمسا فيما تنتظر الأوساط السياسية أي حزب آخر سيختاره للتحالف معه.