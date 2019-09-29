الأهلى يمنح مروان محسن راحة 10 أيام

منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن، مهاجم الفريق، راحة سلبية من التدريبات لمدة عشرة أيام، وذلك بعد الجراحة التي أجراها اللاعب في عظام الوجه مؤخرًا.



ويتواصل الجهاز الطبي في الوقت الحالي مع بعض الشركات الطبية المتخصصة في إسبانيا، للحصول على قناع الوجه الخاص الذي سيتم تجهيزه للاعب، لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت بعد انتهاء مرحلة التأهيل التي سيخضع لها، بعد الاستقرار على استقدام القناع من الخارج.



ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إنهاء كل التفاصيل الخاصة باستقدام القناع الجديد الذي سيرتديه مروان محسن، بعد العملية الجراحية التي أجراها عقب إصابته في مباراة سموحة التي أقيمت الإثنين الماضي، وحسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.