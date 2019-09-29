أيندهوفن يطارد أياكس على الصدارة

واصل أيندهوفن مطاردة غريمه التقليدي أياكس أمستردام في سباق المنافسة على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا ومستحقًا 4-0 على مضيفه زفوله اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيتيسه آرنهيم 2-1 على مضيفه فالفيك، وأوتريخت على ضيفه فيليم 2-0.



وارتفع رصيد أيندهوفن إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أياكس (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد زفوله عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).



وافتتح بابلو روزاريو التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 39، فيما أضاف زميلاه دونيايل مالين وريتسو دوان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و72 وتكفل إيريك جوتيريز بتسجيل الهدف الرابع لأيندهوفن في الدقيقة 90.



وتقدم فيتيسه أرنهيم للمركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بفضل الفوز على مضيفه آر كي سي فالفيك 2-1 في وقت سابق اليوم.



وسجل نوها ديكو وأسامة طنان من ضربة جزاء هدفي فيتيسه في الدقيقتين 16 و77، وتكفل كلينت ليمنز بتسجيل الهدف الوحيد لفالفيك من ضربة جزاء في الدقيقة52.



وأنهى فيتيسه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جوليان ليليفيلد في الدقيقة 52.



ورفع فيتيسه رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فالفيك عند نقطة واحدة في المركز الأخير.