جيش الجزائر ينفي دعم أي مرشح في انتخابات الرئاسة

نفى الجيش الجزائري دعم القوات المسلحة لأي أحد من المترشحين لانتخابات الرئاسة التي ستجري ديسمبر المقبل.



وأكد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم، في خطاب ألقاه خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية، أن ما أسماهم بالعصابة وأذنابها هم من يروجون تلك الإشاعات، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



واعتبر صالح أن هذه الإشاعات تهدف بالأساس للتشويش على الانتخابات الرئاسية التي تعد استحقاقًا وطنيًا مهمًا، مشيرًا إلى أن الجيش لا يزكي أحدًا لكن الشعب هو من يزكي الرئيس المقبل من خلال الصندوق.





ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري من أسماهم بأحرار قطاع الإعلام للمساهمة في انتصار الجزائر على من يعاديها، ومسايرة مجرى الأحداث بصدق وصراحة مع التحلي بالموضوعية ودعم البلاد في المرحلة التي تمر بها حاليًا.



أكد قايد صالح أن قيادة الجيش وجهت تعليمات لقادة النواحي والقوات ومصالح الأمن لضمان تأمين العملية الانتخابية، مجددًا في الوقت ذاته عزم قيادة المؤسسة العسكرية، مواصلة عملية مكافحة الفساد إلى نهايتها.





