الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

"الجوكر" يكتسح أغلفة مجلات سبتمبر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:41 م
الجوكر
الجوكر
حسين الجندي
طباعة
احتل خواكين فونيكس في ملابس الجوكر أغلفة أشهر المجلات في شهر سبتمبر، باعتباره أهم أفلام العام وأكثرها ترقبًا من قبل الجماهير، كما سجل الفيلم انتصارًا ساحقًا على الصعيد النقدي بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وفردت 8 مجلات بلغات مختلفة صفحاتها للحديث عن شخصية الجوكر سواء بالخوض في تاريخ الشخصية، أو بإجراء مقابلات مع المخرج تود فيليبس وبطل الفيلم خواكين فينيكس، وصدرت أعداد المجلات على مدار شهري أغسطس وسبتمبر، وستكون انطلاقة الفيلم التجارية في شهر أكتوبر.

1-مجلة Premiere:
تصدرت صورة الجوكر غلاف مجلة Premiere لعدد شهر سبتمبر، وتصدر المجلة باللغة الفرنسية، وذلك في أعقاب إجراء المجلة لحوار مع بطل الفيلم خواكين فينيكس للحديث عن أهم أسرار والحكايات التي دارت خلف كواليس صناعة الفيلم.

2-Best Movie:
ظهر خواكين فينيكس على غلاف مجلة Best Movie التي تصدر باللغة الإيطالية، وذلك في عدد شهر سبتمبر الذي يغطي مشاركة الفيلم في مهرجان فينيسيا.

3- مجلة Empire:
خصصت مجلة Empire الصادرة باللغة الإنجليزية غلافين مختلفين، أحدهما لمشتركي المجلة والآخر لعامة الجماهير، وأجرت المجلة في عدد شهر أغسطس حوارًا مع مخرج الفيلم تود فيليبس والبطل خواكين فينيكس.

4- مجلة Total Film:
خصصت المجلة الصادرة باللغة الإنجليزية غلاف عدد شهر سبتمبر، لبطل الفيلم خواكين فينيكس الذي أجرت المجلة معه لقاءً للحديث عن شخصية الجوكر.

5- مجلة Il Venerdi:
ظهر الجوكر على غلاف مجلة Il Venerdi لعدد شهر سبتمبر بالمكياج الشهير للشخصية، وتصدر المجلة باللغة الإيطالية.

6- مجلة JUST CINEMA:
خصصت مجلة JUST CINEMA غلاف إصدارها الدولي في شهر سبتمبر لشخصية الجوكر، وتصدر المجلة باللغة الإنجليزية

7- مجلة MAD MOVIES:
تصدر الجوكر غلاف المجلة الصادرة باللغة الفرنسية، وركز عدد شهر سبتمبر من المجلة على أبعاد الشخصية وتاريخها.

8- مجلة Starburst:
خصصت المجلة البريطانية عدد شهر سبتمبر لشخصية الجوكر، وأطلقت عليه "The clown Issue".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مديرة تطرد الطلاب وذويهم من المدرسة بسبب التأخير.. والتعليم ترد

منذ حوالي 20 ساعة

تسريب صوتي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ25 مليون دولار

منذ حوالي 15 ساعة

بعد وفاته.. من هو اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان؟

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

أمريكا تعلن الموعد النهائي لإعلان صفقة القرن

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

أيام زمان

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

الصحة

أكثر 5 دول عشق للقهوة.. تعرف عليها

خبراء: الفحوصات الطبية المستخدمة للكشف المبكر عن أمراض خطيرة غير مشروعة قانونيا

كل ماتريد معرفته عن "حساسية البيض" لدى الأطفال

الصحة الفلسطينية: أمراض القلب المسبب الأول للوفاة

الرئيس نيوز

إخلاء سبيل 5 من المتهمين بتعذيب الطفلة "جنة"

فيديوجراف.. كيف يمكن عزل الرئيس الأمريكي؟!

الشهري: ادعاء "الحوثي" أسر جنود سعوديين "فيلم" تركي إيراني قطري

قرقاش: الإعلام القطري يمجّد "الحوثي".. ويراهن على "الإخوان"

منوعات

شركة أمريكية توقف مبيعات "زانتاك"

مواطن سنغالي يطلق مبادرة "أول مطعم بلا قمامة"

"واتساب" يوقف خدماته ببعض الهواتف في فبراير 2020

كلب يضحي بحياته لينقذ أطفالا من أفعى سامة

كشكول

جامعة بني سويف: حريصون على رفع كفاءة المدن الجامعية

جامعة بني سويف: فوز مشروع بحثي لإنتاج خلايا الوقود بتمويل مليون جنيه

اعتماد 3 معامل بهندسة طنطا دوليًا وحصولها على شهادة الأيزو

محافظ الغربية: حريصون على تقديم الدعم للنهوض بالعملية التعليمة

إسلام سياسي

السعودية تجدد دعمها لمصر في محاربة الإرهاب

قيادي إخواني تاريخي ينقلب على "محمد علي": مروج مخدرات

الكواليس الكاملة لفشل تظاهرات الإخوان التحريضية ضد مصر في أمريكا واوروبا

الداخلية تعلن مقتل 15 إرهابيًا في شمال سيناء


زيت وسكر

تعرف على نتائج مبادرة” صوتك مسموع” وكيفية تقديم شكوى

“الكهرباء” تصدر تعليمات مشددة بشأن شكاوى المواطنين والتواصل معهم

وزير التموين: من يمتلك سيارة لا يستحق الدعم.. ويجب التنازل عنه

وزيرة التخطيط: الشباب هم بناة المستقبل

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. خالد سرور يفتتح معرض "تداخل" لـ أيمن صلاح طاهر

دار الشروق: لا علاقة لنا بالطبعة المزورة من رواية "1919"

صدور المجموعة الققصية "شعر مستعار" لآية ممدوح عن دار روافد

"سيرة حب" تواصل نجاحها على مسرح البالون

صفحتنا ع الفيس بوك