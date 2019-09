"الجوكر" يكتسح أغلفة مجلات سبتمبر

احتل خواكين فونيكس في ملابس الجوكر أغلفة أشهر المجلات في شهر سبتمبر، باعتباره أهم أفلام العام وأكثرها ترقبًا من قبل الجماهير، كما سجل الفيلم انتصارًا ساحقًا على الصعيد النقدي بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



وفردت 8 مجلات بلغات مختلفة صفحاتها للحديث عن شخصية الجوكر سواء بالخوض في تاريخ الشخصية، أو بإجراء مقابلات مع المخرج تود فيليبس وبطل الفيلم خواكين فينيكس، وصدرت أعداد المجلات على مدار شهري أغسطس وسبتمبر، وستكون انطلاقة الفيلم التجارية في شهر أكتوبر.



1-مجلة Premiere:

تصدرت صورة الجوكر غلاف مجلة Premiere لعدد شهر سبتمبر، وتصدر المجلة باللغة الفرنسية، وذلك في أعقاب إجراء المجلة لحوار مع بطل الفيلم خواكين فينيكس للحديث عن أهم أسرار والحكايات التي دارت خلف كواليس صناعة الفيلم.



2-Best Movie:

ظهر خواكين فينيكس على غلاف مجلة Best Movie التي تصدر باللغة الإيطالية، وذلك في عدد شهر سبتمبر الذي يغطي مشاركة الفيلم في مهرجان فينيسيا.



3- مجلة Empire:

خصصت مجلة Empire الصادرة باللغة الإنجليزية غلافين مختلفين، أحدهما لمشتركي المجلة والآخر لعامة الجماهير، وأجرت المجلة في عدد شهر أغسطس حوارًا مع مخرج الفيلم تود فيليبس والبطل خواكين فينيكس.



4- مجلة Total Film:

خصصت المجلة الصادرة باللغة الإنجليزية غلاف عدد شهر سبتمبر، لبطل الفيلم خواكين فينيكس الذي أجرت المجلة معه لقاءً للحديث عن شخصية الجوكر.



5- مجلة Il Venerdi:

ظهر الجوكر على غلاف مجلة Il Venerdi لعدد شهر سبتمبر بالمكياج الشهير للشخصية، وتصدر المجلة باللغة الإيطالية.



6- مجلة JUST CINEMA:

خصصت مجلة JUST CINEMA غلاف إصدارها الدولي في شهر سبتمبر لشخصية الجوكر، وتصدر المجلة باللغة الإنجليزية



7- مجلة MAD MOVIES:

تصدر الجوكر غلاف المجلة الصادرة باللغة الفرنسية، وركز عدد شهر سبتمبر من المجلة على أبعاد الشخصية وتاريخها.



8- مجلة Starburst:

خصصت المجلة البريطانية عدد شهر سبتمبر لشخصية الجوكر، وأطلقت عليه "The clown Issue".