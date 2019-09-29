دفن جثتان لطفلان سقطا من الطابق الرابع في الإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول في الإسكندرية، التصريح بدفن جثتان لطفلين؛ بعد توقيع الكشف الطبي عليهما، سقطا من الطابق الرابع أثناء لهوهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفلان من نافذة سكنهما أثناء لهوهما، بالطابق الرابع ولقيا مصرعهما.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص، وجود جثتى "أحمد.أ"، 5 سنوات، وشقيقته "ساندى.أ"، 3 سنوات، ملقيان بالطريق العام ومصابين بكسور وكدمات في مختلف أنحاء الجسم؛ مما تسبب في وفاتهما.



وبسؤال والدتهما، اكدت انها تركت الطفلان داخل الشقة وذهبت لشراء متطلباتها من الشارع واثناء لهوهما أعلى سرير غرفة النوم، سقطا من الشرفة التى يوجد أسفلها السرير، ووجدتهما غارقان في دمائهما أسفل العقار، ولم تتهم أحد بالتسبب فى الحادث، تم نقل الجثتان الي مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.