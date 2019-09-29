الدفاع العراقية: تنفيذ عملية استباقية بالموصل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، تنفيذ عملية استباقية في قضاء البعاج بمحافظة نينوي.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن عناصر فرقة المشاة 20 نفذوا عملية استباقية واسعة في الصحراء جنوب قضاء البعاج بمدينة الموصل، عثر خلالها على سيارتين "بيك آب" إحداهما مفخخة تم تدميرها، وتدمير "مضافة" أخرى.



وأشار البيان إلى أنه تم العثور أيضًا على نفق بداخله خمسة جثث لعصابات "داعش" الإرهابية، وأحزمة ناسفة.