"الآثار": افتتاح دير "بضايا" بنجع حمادي بعد ترميمه

افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، ومحافظ قنا، وأسقف نجع حمادي وتوابعها الأنبا كيرلس، دير بضايا بنجع حمادي، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.



وقال وزيري" في تصريح اليوم الأحد عقب الافتتاح، إن الدير خضع لأعمال ترميم شامل "دقيق - معماري" منذ عام 2014، تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وبتمويل من الدير.



من جانبه، أوضح رئيس قطاع المشروعات المهندس وعد أبو العلا، أن أعمال الترميم شملت الثلاث كنائس الموجودة بالدير، حيث تم تدعيم أساسات الكنائس، وتدعيم جدران الحوائط الحاملة مع استكمال الجزء العلوي المفقود بنفس نوعية الطوب الموجودة بالحوائط، بالإضافة إلى معالجة الشروخ وأخشاب السقف وعمل طبقات العزل ضد الرطوبة والحرارة، ووضع شبكة كهرباء كاملة حديثة.



وأضاف أبو العلا، أنه تم عمل ترميم دقيق لبعض الجدران داخل وخارج الكنائس، وللبئر الأثري الموجود داخل الدير، كما تم استبدال المبنى المتهالك خاص بدورات المياه بمبنى جديد.



بدوره، قال مدير المكتب الفني للأمين العام عاطف الدباح إن الدير مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية طبقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 1992م، وينسب إلى القديس أنبا بضابا أسقف قفط الذي استشهد في اضطهاد دقلديانوس بين عامي (311-303م) وهو صاحب أول قلاية في ذلك الموضع في بداية انفراده للتوحد بالجبل الغربي أواخر القرن الثالث الميلادي.



ويقع الدير على تل مرتفع نسيبا.. ويشغل مساحة مستطيلة وتتوسطه ثلاثة كنائس وهي: كنيسة القديس بضابا والتي تعد من أهم كنائس الدير، وتضم خمسة هياكل هي: هيكل الشهيد أبي سيفين، والشهيد ماري بقطر الروماني، والأنبا بضابا، والملاك ميخائيل، والقديس يوحنا المعمدان، ويوجد في الناحية الشمالية الغربية بالكنيسة المغطس والذي كان يستخدم في تأدية شعائر عيد الغطاس.. وكنيسة السيدة العذراء وتضم ثلاثة هياكل هي: هيكل الأربعة حيوانات غير المتجسدين والـ24 قسيسا، وهيكل السيدة العذراء، وهيكل للملاك غربال، وكنيسة الشهيد سيداروس.