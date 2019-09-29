انتهاء "عمومية" محكمة شمال القاهرة

انتهت- منذ قليل- الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد اكتمال النصاب القانوني للقضاة والمستشارين، لتوزيع العمل عن العام القضائي الجديد 2020م.



وطالب المستشار أسامة علام، رئيس المحكمة، القضاة بسرعة الفصل في القضايا.



كان المستشار أسامة علام، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، دعا أعضاء المحكمة إلى عقد عموميتها، لتوزيع العمل عن العام القضائى الجديد، وذلك بعد انتهاء مجلس القضاء الأعلى من الحركة القضائية كاملة بأجزائها الثلاثة وتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على المحاكم والنيابات.‎