صور.. الأنبا باخوم يترأس جنازة راعي طهطا

نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة من الصور للأنبا باخوم أسقف سوهاج، أثناء ترؤسه صلاة جنازة القمص يوحنا شحاتة كاهن كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا.



ونعى المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، رحيل الأب القمص يوحنا شحاتة كاهن كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا.



وقال القس بولس حليم، إن الأب يوحنا رحل عن عمر تجاوز 63 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 34 سنة.



جاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.