الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

صور.. الأنبا باخوم يترأس جنازة راعي طهطا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:44 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
طباعة
نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة من الصور للأنبا باخوم أسقف سوهاج، أثناء ترؤسه صلاة جنازة القمص يوحنا شحاتة كاهن كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا.

ونعى المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، رحيل الأب القمص يوحنا شحاتة كاهن كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا.

وقال القس بولس حليم، إن الأب يوحنا رحل عن عمر تجاوز 63 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 34 سنة.

جاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

منذ حوالي 7 ساعات

العلاقات المصرية الأمريكية تفشل مخطط "تميم" في نشر الإرهاب

منذ حوالي 3 ساعات

نجلاء بدر بإطلالة جريئة تشعل "إنستجرام" من الجونة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

التموين: مالكو السيارات لا يستحقون الدعم

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

أيام زمان

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

الصحة

كل ماتريد معرفته عن "حساسية البيض" لدى الأطفال

الصحة الفلسطينية: أمراض القلب المسبب الأول للوفاة

مركز السيطرة على الأمراض يتتبع المواد الخطرة في زجاجات المياه

قلبك في أمان تام مع هذه الأطعمة

الرئيس نيوز

الانتقالي الجنوبي: "عملية نجران" تمثيلية كشفت تنسيق الإخوان مع "الحوثي"

أسعار الفائدة على "أذون الخزانة" تخالف التوقعات وتستقر عند نفس معدلها

بسبب التقارب بين واشنطن والقاهرة.. الصحافة الإيرانية تهاجم مصر

بحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في اجتماع خلال ساعات

منوعات

مواطن سنغالي يطلق مبادرة "أول مطعم بلا قمامة"

"واتساب" يوقف خدماته ببعض الهواتف في فبراير 2020

كلب يضحي بحياته لينقذ أطفالا من أفعى سامة

على غرار"ليجو سيتي".. كوت ديفوار تبني فصولا دراسية من البلاستيك

كشكول

"التعليم": هدفنا تخريج طلاب أكثر وعيًا في مواجهة التحديات

وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس الفنية

بالأسماء.. تعيين 20 أستاذاً مساعداً بجامعة أسيوط

بمشاركة التعليم.. إطلاق المرحلة الثالثة من حملة «أولادنا» للحماية من العنف

إسلام سياسي

الداخلية تعلن مقتل 15 إرهابيًا في شمال سيناء

"ليلة انهيار الإخوان".. اجتماع للتنظيم الدولى بعد "الاعتراف بالفشل"

تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"


زيت وسكر

تعرف على نتائج مبادرة” صوتك مسموع” وكيفية تقديم شكوى

“الكهرباء” تصدر تعليمات مشددة بشأن شكاوى المواطنين والتواصل معهم

وزير التموين: من يمتلك سيارة لا يستحق الدعم.. ويجب التنازل عنه

وزيرة التخطيط: الشباب هم بناة المستقبل

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

"الثقافة الجديدة" تحتفل بنصر أكتوبر: رحلة من الإستنزاف إلى العبور

"الخان" تحيي حفلا بساقية الصاوي 4 أكتوبر المقبل

شاهد.. بوستر الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أمسية شعرية ومداخلات نقدية بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك