البابا يعزي الأنبا بيسنتي في رحيل راعي دير العريان

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، واجب العزاء إلى الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب القمص دوماديوس قزمان كاهن دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، الذي رحل عن عمر قارب الـ 75 سنة بعد أن خدم المذبح المقدس أكثر من 33 سنة.



والتمس البابا في برقية عزائه، العزاء السمائي لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

