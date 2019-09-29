البابا تواضروس يعزي الأنبا أشعياء في رحيل راعي طهطا

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، واجب العزاء إلى الأنبا أشعياء أسقف إيبارشية طهطا وجهينة ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب القمص يوحنا شحاتة كاهن كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا، الذي رحل عن عمر تجاوز 63 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 34 سنة.



والتمس بابا الكنيسة القبطية في برقية عزائه، العزاء السمائي لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.