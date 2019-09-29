100 مليار دولار حجم استثمارات الصين في دول "الحزام والطريق"

قال نائب وزير التجارة الصيني، تشيان كه مينج، إن تجارة واستثمار بكين مع الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" ازدهرت خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تجاوز حجم استثمارات الصين في هذه الدول 100 مليار دولار حتى الآن، بينما استقبلت الصين استثمارات بنحو 48 مليار دولار من هذه الدول.



وأضاف مينج- في تصريح اليوم الأحد- أنه خلال الفترة بين عامي 2013 وحتى عام 2018، تجاوزت التجارة بين الصين والدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" 6 تريليونات دولار، فيما أسست الصين عددًا من مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري في دول "الحزام والطريق"، ووفرت نحو 300 ألف فرصة عمل للمواطنين المحليين.



وأشار إلى اعتزام الصين زيادة وارداتها من دول "الحزام والطريق" لدعم التجارة "المتوازنة"، ومساعدة شركات ودول "الحزام والطريق" في استخدام التجارة الإلكترونية.